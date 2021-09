Le général Lee a été déboulonné

Ayant trôné plus de 130 ans sur son piédestal haut de douze mètres, la statue équestre de l'ancien commandant des Sudistes a été descendue en douceur par une grue à Richmond, l'ex-capitale des sécessionnistes pendant la guerre civile de 1861 à 1865. Des centaines de personnes s'étaient massées à distance pour assister à l'événement. Certaines ont brandi le poing, lâché des quolibets ou des vivats quand l'imposante pièce de bronze, œuvre de l'artiste français Antonin Mercié, a été arrachée à son socle.

(AFP)

Principal dirigeant militaire des confédérés, Robert Lee a lutté avec les États du Sud contre ceux du Nord, afin notamment de préserver l'esclavage.

Tandis que de nombreux monuments confédérés aux quatre coins du pays ont été récemment démontés en catimini - parfois au milieu de la nuit - sous la pression du mouvement Black Lives Matter, le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, a lui souhaité donner un retentissement national à ce déboulonnage.

