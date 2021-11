La police abat un homme armé d'un couteau

Un policier a été blessé lors de cette tentative d'interpellation, qui s'est déroulée dans une rue du quartier de Bislett dans la capitale norvégienne, a également confirmé la police, qui ne croit pas à un attentat. «Nous n'excluons aucune motivation, mais il n'y a aucune information à ce stade qui aille dans le sens d'une attaque terroriste», a déclaré l'inspecteur Egil Jørgen Brekke lors d'une conférence de presse. La police n'a pas voulu donner de détails sur l'identité de l'homme abattu.

Selon le quotidien norvégien Verdens Gang, il s'agit d'un Russe âgé d'une trentaine d'années qui avait été condamné en décembre 2020 à des soins psychiatriques après une attaque au couteau un an plus tôt, déjà à Oslo.

Just In: An Individual In ​​Tereses Gate At Bislett Wielding A Knife Was Neutralized By Police In Oslo. The Police Officers First Attempted To Hit The Individual With Their Vehicle Several Times, But Ended Up Shooting Him Reportedly #Oslo | #Norway pic.twitter.com/2FHPqEeLTT