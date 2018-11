Kim Jong-​​un prêt à autoriser une inspection

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est disposé à accepter la venue d'inspecteurs internationaux pour vérifier le démantèlement d'un site de missiles de la Corée du Nord, a rapporté mardi Yonhap. Les États-Unis doivent cependant prendre des mesures de réciprocité. Selon l'une des sources diplomatiques citées par l'agence de presse sud-coréenne, Kim Jong-un a dit au président sud-coréen Moon Jae-in lors de leur sommet en septembre être disposé à fermer le complexe nucléaire de Yongbyon.

Pyongyang veut empêcher une réunion du Conseil de sécurité sur les droits humains



La Corée du Nord a exhorté les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à empêcher la tenue d'une réunion que les Etats-Unis veulent organiser sur le bilan de Pyongyang en matière de droits de l'homme, affirmant que cela irait à l'encontre des récents gestes d'apaisement.

M. Moon a transmis le message de Kim Jong-un au président américain Donald Trump lors de leur rencontre en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York en septembre, a ajouté cette source. Depuis son sommet inédit avec le président américain Donald Trump le 12 juin dernier à Singapour, Kim Jong-un s'était déjà dit ouvert à la fermeture du site de Yongbyon, si les États-Unis prenaient des mesures «de réciprocité». Il n'avait toutefois jamais évoqué la possibilité d'une inspection.

Accord avec Pompeo

Interrogée sur les informations rapportées par Yonhap et sur une éventuelle avancée dans les négociations entre Washington et Pyongyang, la porte-parole du département d'État américain a déclaré «ne pas être au courant de tout cela». Elle a toutefois ajouté que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et Kim Jong-un ont convenu lors d'une récente entrevue à Pyongyang de la venue d'inspecteurs en Corée du Nord.

«Ils se sont mis d'accord sur cela, quand le secrétaire d'État s'est rendu à Pyongyang, il y a à peu près un mois. Nous attendons que M. Kim tienne ses promesses», a-t-elle ajouté, sans préciser si cette inspection concernait le site de Yongbyon.

(L'essentiel/afp)