Elle a failli tuer sa copine et prend 2 jours de prison

Entre deux sanglots, Taylor Smith a écouté le juge du tribunal du comté de Clark (Washington) la condamner à deux jours de prison, mercredi. La jeune femme de 19 ans avait plaidé coupable de mise en danger de la vie d'autrui, ce qui lui a évité une peine d'emprisonnement plus lourde. Elle devra par ailleurs s'acquitter de 38 jours de travaux d'intérêt général, payer 300 dollars et ne plus avoir de contact avec sa victime pendant deux ans, rapporte NBC News.

Taylor s'est retrouvée face à la justice après une journée entre copines qui avait tourné au drame, en août 2018 à Yacolt. Une vidéo visible sur YouTube montre Jordan Holgerson, 16 ans, se tenir sur le pont Moulton Falls, prête à sauter. Elle hésite, et au moment où elle semble vouloir faire machine arrière, sa copine Taylor la pousse par derrière. Prise de court, l'adolescente n'a pas eu le temps de se positionner et a atterri dans l'eau la poitrine en avant, 20 mètres plus bas. Bilan: six côtes cassées et les deux poumons fracturés.

Taylor va essayer de réparer ses erreurs

Au tribunal, la victime a raconté qu'elle devait encore recevoir des soins et qu'elle souffrait encore de douleurs, de stress et de crises de panique. En larmes, la jeune femme n'a pas été capable de terminer sa déclaration, et c'est son avocate qui a dû prendre le relais. Elle a notamment insisté sur le fait que Jordan a cru qu'elle allait mourir. «Nous avons de la chance qu'elle soit en vie. Ma famille et moi-même avons perdu beaucoup d'argent, et je ne parle pas du stress et du chagrin», a déclaré pour sa part Genelle, la maman de la victime.

Taylor a présenté ses excuses à son ancienne copine, lui assurant qu'elle n'avait cessé de penser à elle et qu'elle ferait de son mieux pour réparer ses erreurs.

