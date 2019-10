Un crash de montgolfière tue une mère et son fils

Un parc d'attractions, situé près de la ville de Yantai (est de la Chine) a été le théâtre d'un terrible drame, le 1er octobre. Une mère et son fils avaient pris place à bord d'une montgolfière de fortune rattachée à des cordes. L'engin était censé les emmener à 50 mètres au-dessus du sol, mais l'expérience a affreusement mal tourné, rapporte le «Mirror».

Pour une raison encore inconnue, les cordes qui retenaient le ballon ont lâché et les deux passagers ont été irrémédiablement emportés dans les hauteurs. Selon la presse locale, la montgolfière s'est ensuite écrasée au sol et la jeune femme et son fils sont décédés. Les autorités ont expliqué que l'engin avait explosé en vol, mais les circonstances de l'accident restent floues.

Cinq arrestations

Des images montrent la femme de 31 ans et l'enfant de 3 ans attachés sur une nacelle. La Chinoise salue gaiement les visiteurs restés au sol tandis que le ballon prend de la hauteur. Les amarres cèdent soudainement, et les deux occupants ne deviennent rapidement plus qu'un petit point haut dans le ciel, sous le regard horrifié des témoins.

Cinq personnes travaillant dans le parc ont été arrêtées la semaine dernière et toute activité touristique sur le site a été suspendue le temps de l'enquête.

