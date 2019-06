Le destin tragique du papa et sa fillette noyés

Tania Avalos, une Salvadorienne de 21 ans, surnommait affectueusement «Sequito» (petit sec) son mari Oscar Martinez, qui aurait eu 26 ans en juillet. Pour leur fille Valeria, âgée de près de deux ans, ils rêvaient d'une vie meilleure aux États-Unis. Mais après un périple de 3 200 km, les eaux boueuses du Rio Bravo, ou Rio Grande selon la terminologie américaine, frontière naturelle entre le Mexique et les États-Unis, ont brisé leurs espoirs.

Tania a vu comment Oscar et Valeria ont été emportés dimanche par les eaux du fleuve. Elle n'a revu leurs corps que lundi matin. Les pompiers et les sauveteurs mexicains les ont trouvés près de la rive, deux corps flottants sur le ventre, enlacés dans une étreinte protectrice qui a ému le monde entier. L'image est devenue un symbole du drame de la migration illégale vers les États-Unis. Mais le premier acte de cette tragédie s'est joué en Amérique centrale, comme pour beaucoup de migrants fuyant la pauvreté et la violence dans leur pays pour un exil vers le nord.

GRAPHIC WARNING: ‘It’s shocking to see that image, how he always protected her,’ says the mother of Oscar Martinez, the migrant who was photographed lying face down on the banks of the Rio Grande river and became a global symbol of the dangers of migration https://t.co/cwpo8xSUxt pic.twitter.com/VbUE8KOiZ0