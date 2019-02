La guerre tue 5 fois plus d'enfants que de soldats

Plus de 100 000 bébés meurent chaque année des suites d'un conflit armé, conclut un rapport de l'ONG Save the Children rendu public vendredi en Allemagne. En 2017, 18% de tous les enfants du monde - 420 millions - vivaient dans des zones touchées par des conflits.

Selon l'ONG, au moins 550 000 nourrissons ont ainsi succombé entre 2013 et 2017 dans les dix pays les plus touchés par des guerres, en raison de la faim, du manque d'hygiène ou d'accès aux soins de santé, ou encore par refus d'aide. C'est plus que le nombre de combattants, environ 175 000, qui auraient péri sur la même période dans les pays étudiés.

En prenant en compte tous les enfants de moins de cinq ans, le nombre des morts passe même à 870 000, estime l'organisation qui précise que ce drame est peut-être sous-évalué. Les pays étudiés sont l'Afghanistan, le Yémen, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo (RDC), la Syrie, l'Irak, le Mali, le Nigeria et la Somalie.

Règles de la guerre violées

«Chaque jour, des enfants sont attaqués parce que des groupes armés et des forces militaires ne respectent pas les lois et les traités internationaux. De l'utilisation d'armes chimiques au viol comme arme de guerre, les crimes de guerre sont commis en toute impunité», s'alarme Helle Thorning-Schmidt, une représentante de Save the Children.

Ces enfants ne seraient probablement pas morts s'ils n'avaient pas vécu dans des zones touchées par le conflit, explique l'ONG qui diffuse son rapport en marge de la conférence annuelle sur la sécurité à Munich.

(L'essentiel/afp)