Une vidéo sur Facebook puis emportée par l'eau

Au moins 22 personnes ont trouvé la mort dans des inondations catastrophiques causées par des pluies record dans le Tennessee, le week-end dernier. Le gouverneur Bill Lee a évoqué des images de «perte et de chagrin» à Waverly, une ville de 4 500 habitants qui déplore à elle seule 20 décès. Parmi les victimes figure Linda Almond, une femme de 55 ans. L’Américaine a publié une vidéo en direct sur Facebook avant d’être emportée par les flots, samedi matin, rapporte le Washington Post.

«Eh bien, si quelqu’un me voit sur Facebook Live, nous sommes inondés en ce moment à Waverly, dans le Tennessee. Vraiment effrayant», avait témoigné l’Américaine, filmant le flot continu de débris emportés par les flots sous ses fenêtres. «C’est terrifiant, oh mon Dieu», avait-elle ajouté. Linda, qui se trouvait chez son fils Tommy au moment du drame, n’a pas survécu. Elle est morte «dans l’eau», a confirmé son frère Leo sur Facebook.

