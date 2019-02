Des «tsunamis de glace» frappent la région

«C'est la première fois de ma vie que je vois la glace monter si haut et venir si près de chez moi», a expliqué un habitant de la région au journal Buffalo News. La scène a été capturée par de nombreux internautes. Dans la région des Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis, les vents très violents ont rejeté sur les berges du lac Erié des blocs entiers de glace, formant une véritable vague... de glace.

Le phénomène est appelé «poussée de glace» selon France info. L'événement n'est pourtant pas rare, «cela se déroule généralement au début du printemps, quand la glace commence à fondre et qu'elle se casse», évoque National Geographic.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx

«C'est l'une des choses les plus folles que j'ai jamais vues», a déclaré David Piano, à CNN. À Hambourg, aux États-Unis, la glace se rapproche dangereusement de bâtiments proches du lac, les autorités ont procédé à l’évacuation des alentours. «La glace fait plus de douze mètres de haut à certains endroits». David Piano précise que la glace a déjà écrasé des arbres et des lampadaires. Le phénomène a privé de courant près de 625 000 habitants de la région selon 7sur7.

The Town of Hamburg Emergency Services says there is a voluntary evacuation of Hoover Beach due to ice shifting. Residents in Hoover Beach can expect the Woodlawn Fire Department to come door to door accounting for residents. pic.twitter.com/d58HJFGcEQ