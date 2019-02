Kim Jong-​​un et Donald Trump se sont rencontrés

Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont affiché leur optimisme, mercredi, à Hanoï, au début de leur deuxième sommet, huit mois après leur rencontre historique de Singapour. Les deux hommes se sont serré la main devant une rangée de drapeaux américains et nord-coréens disposés dans un hôtel luxueux de la capitale vietnamienne.

«Je pense que ce sera un succès», a lancé M. Trump, lors d'un bref échange avec la presse, disant espérer que le sommet, centré sur la dénucléarisation du régime reclus, soit «équivalent ou meilleur que le premier». De son côté, l'homme fort de Pyongyang s'est dit «certain» de parvenir cette fois à des résultats positifs.

«Je suis certain qu'il y aura cette fois de grands résultats qui seront salués par tous», a déclaré le dirigeant nord-coréen. «Je vais faire de mon mieux pour que cela se produise». Washington exige que Pyongyang renonce à son arsenal nucléaire en échange d'une levée des sanctions mais aucune avancée concrète en ce sens n'a été enregistrée depuis le rendez-vous de Singapour.

The world is watching closely as Donald Trump and Kim Jong Un are set to meet for a high stakes summit in Vietnam on Wednesday. pic.twitter.com/dOJuMbe8G0