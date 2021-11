La mère de Gabby Petito prend un coup de massue

Trois semaines après la découverte du corps de Brian Laundrie, le mystère entourant les derniers jours de Gabby Petito reste entier et de nombreuses questions restent ouvertes. Frustrées, plus de 4 000 personnes ont déjà signé une pétition demandant l’ouverture d’une enquête sur la façon dont la police de North Port (Floride) a géré le dossier. Beaucoup d’observateurs estiment en effet que les enquêteurs n’ont pas correctement fait leur travail dans cette affaire, confondant notamment Brian Laundrie avec sa mère le 13 septembre dernier.

Lancée le 27 octobre, cette pétition dénonce l’incompétence de la police et demande des explications au gouverneur de Floride, Ron DeSantis. «La police traite quotidiennement avec les citoyens, et les actes d’incompétence peuvent avoir des effets considérables et bouleversants sur de nombreuses personnes de leur communauté», peut-on lire dans ce texte. Les restes de Brian Laundrie sont toujours en cours d’examen afin de déterminer les causes de sa mort. Les autorités espèrent aussi pouvoir récupérer des informations dans un carnet retrouvé dans un sac près du corps du jeune homme.

Un deuil impossible

Les communications numériques du petit ami de Gabby Petito, notamment ses SMS et ses e-mails, son utilisation des réseaux sociaux et son historique de navigation sur internet, devraient s’avérer cruciales pour l’enquête. La famille de la jeune femme soupçonne fortement Brian de s’être fait passer pour elle dans des messages pour les induire en erreur. Les relevés des téléphones portables devraient également permettre de suivre les déplacements de l’individu entre le Wyoming et la Floride, où il est rentré le 1er septembre.

Pour les parents de Gabby, l’attente est insupportable et le deuil impossible. Dimanche sur Twitter, la maman de la blogueuse a raconté avoir allumé l

a télévision et s’être branchée sur la plateforme de streaming Hulu, rapporte. Parmi les recommandations lui étant adressées figurait une émission consacrée à Gabby. «Quand vous allumez Hulu, et qu’on vous recommande de regarder l’histoire de votre fille. C’est encore choquant, j’ai l’impression d’être spectatrice, ça ne peut pas être notre vie. Nous devons continuer!» a confié Nichole Schmidt.

(L'essentiel/joc)