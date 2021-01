Fidèle parmi les fidèles, elle lâche le couple Trump

C'était une fidèle parmi les fidèles qui travaillait pour le couple Trump depuis 2015, une longévité plutôt rare au rythme où le président se débarrasse de ses collaborateurs: Stephanie Grisham a présenté sa démission mercredi à la suite des émeutes au Capitole.

«Ce fut un grand honneur de servir le pays à la Maison-Blanche et je suis très fière d'avoir aidé Melania Trump à remplir sa mission auprès des enfants partout dans le monde et fière des nombreux accomplissements de cette administration», a-t-elle tweeté.

It has been an honor to serve the country in the @WhiteHouse . I am very proud to have been a part of @FLOTUS @MELANIATRUMP mission to help children everywhere, & proud of the many accomplishments of this Administration. Signing off now - you can find me at @OMGrisham ❤️????????