«Je me tiens à un mètre d'un violeur!»

Le 24 octobre, alors qu'il s'est rendu dans un bar new-yorkais, dans lequel se produisait une scène ouverte à de jeunes humoristes, Harvey Weinstein a été interpellé par plusieurs femmes, indignées de sa présence dans la salle.

À commencer par la comédienne Kelly Bachman, pour qui il était impossible de faire comme si de rien n'était.

Keep getting new followers today is it because my tweets are so fire? lol fuck Weinstein and thanks @ambercrollo ILY #mysecondtweet pic.twitter.com/hLjWn5VM8Y

«Je me sens un peu tendue... Pas vous?», commence-t-elle. «C’est notre boulot de dire lorsqu’il y a un éléphant dans la pièce. Vous savez qui il est? C’est un Freddy Krueger. Je ne savais pas qu’on devait ramener notre gaz lacrymogène et sifflets de secours à l'Actor's Hour!».

Kelly Bachman est alors interrompue par un «Ferme-la!» de la part d'un homme dans la salle mais décide quand-même de poursuivre: «Oh ferme-la, vraiment? Tu sais, c'est mortel d'entendre ça à une thérapie de groupe pour les survivants de viol», a-t-elle déclaré, avant de confier qu'elle-même était victime de viol.

«Personne ne va rien dire?!»

Une situation qui a également agacé la jeune actrice Zoe Stuckless, qui s'est levée pour confronter le producteur déchu, ce qui lui a valu d'être expulsée du bar, relate-t-elle sur son compte Twitter.

Hey all, I know I’m late to the conversation here. I don’t usually use twitter but it seems like that’s where a lot of this conversation is happening. Last night I confronted Harvey Weinstein in a bar along with a number of other artists. Heres the thread (1/?) #HarveyWeinstein pic.twitter.com/L8Oee5hAO7