L'impact «irréversible» du réchauffement climatique

Le rapport des experts climat de l'ONU (Giec) publié lundi dresse un tableau sans fin des souffrances endurées par l'humanité frappée par les impacts du réchauffement de la planète auxquels elle n'est pas suffisamment préparée.

Voici les principaux éléments de la première évaluation par le Giec des impacts et de l'adaptation au changement climatique depuis sept ans.

Extinction des espèces, «morts prématurées»

Les conséquences dévastatrices du changement climatique, longtemps vu comme un point à l'horizon, sont devenues une réalité maintenant aux quatre coins de la planète, avec 3,3 à 3,6 milliards de personnes d'ores et déjà «très vulnérables», soit près de la moitié de l'humanité.

Mais ce n'est que le début et les impacts sur la nature et l'Homme vont s'accroître: extinction possible de 3 à 14% des espèces terrestres à +1,5°C, des «milliards» de personnes supplémentaires exposés à la dengue, ou de manière générale, une «augmentation sensible des maladies et des morts prématurées».

Avis de submersion

Quel que soit le rythme des émissions de gaz à effet de serre, un milliard de personnes pourraient vivre d'ici à 2050 dans des zones côtières à risque, alors que la hausse du niveau de la mer renforce l'impact des tempêtes et des submersions marines. La population exposée au risque d'inondations marines va doubler si l'océan s'élève de 75 cm, un chiffre largement compatible avec les projections pour 2100.

- Dépasser temporairement +1,5°C

Le premier volet du rapport du Giec sur la physique du climat en août avait estimé qu'il serait possible, en cas de dépassement probable de +1,5°C, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, de revenir ensuite sous ce seuil d'ici à la fin du siècle.

Mais ce dépassement même temporaire, que les climatologues appellent «overshoot», n'irait pas sans répercussions. Tout dépassement de +1,5°C «entraînerait des impacts irréversibles» sur des écosystèmes capitaux comme les récifs coralliens, les glaciers de montagne et les calottes glaciaires.

S'adapter ou mourir

Le précédent rapport de 2007 ne s'étendait pas sur la question de l'adaptation, c'est-à-dire les mesures prises pour limiter ou se préparer aux impacts du réchauffement. Cette question est désormais centrale.

De manière générale, le Giec met en garde contre le fait que le monde n'est pas prêt, le réchauffement va plus vite que les mesures pour s'adapter aux conséquences. En outre, «au rythme actuel de planification et de mise en place de l'adaptation, l'écart entre les besoins et ce qui est fait va continuer à grandir». Le Giec met ainsi en garde contre les dangers de mesures qui peuvent être totalement contreproductives, alors que le monde n'a plus aucune marge d'erreur.

Catastrophes à venir

Le rapport met en lumière certaines modifications irréversibles et potentiellement catastrophiques du système climatique. Cela concerne en particulier la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'ouest de l’Antarctique qui contiennent suffisamment d'eau glacée pour faire monter les océans de 13 m.

À plus court terme, certaines régions - nord-est du Brésil, Asie du Sud-Est, Méditerranée, centre de la Chine - et les côtes presque partout pourraient être frappées par de multiples catastrophes en même temps: sécheresse, canicule, cyclone, incendies, inondations.

Une «abdication criminelle» Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé lundi l'«abdication criminelle» des dirigeants mondiaux dans la lutte contre le réchauffement, en réponse au un rapport décrivant la «souffrance» de l'humanité frappée par les catastrophes climatiques. «Les coupables sont les plus grands pollueurs du monde, qui mettent le feu à la seule maison que nous ayons. Le rapport d’aujourd’hui met en évidence deux vérités fondamentales. La première est que le charbon et les autres combustibles fossiles étouffent l’humanité», a-t-il insisté. «La deuxième vérité, un peu plus positive, est que l'investissement dans l’adaptation aux changements climatiques marche. L’adaptation sauve des vies».

