Le pilote indien va être libéré en «geste de paix»

Cette ouverture intervient alors que la communauté internationale retenait son souffle après deux journées de dangereuse confrontation militaire entre les deux pays, craignant que leurs dirigeants n'en perdent le contrôle. «En geste de paix, nous libérerons le pilote indien (demain)», a déclaré Imran Khan, devant le Parlement, qui l'a chaudement applaudi.

L'armée pakistanaise avait affirmé mercredi avoir capturé le pilote après avoir abattu deux avions indiens dans son espace aérien, dont l'un serait tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais. Elle avait publié des images du pilote, le lieutenant-colonel Abhinandan Varthaman, et assuré l'avoir bien traité.

Le Premier ministre indien, M. Modi, avait pour sa part usé jeudi matin d'un ton nettement moins conciliant, dénonçant sans le nommer un «ennemi (qui) essaye de déstabiliser l'Inde». Les appels à la vengeance et aux représailles se sont multipliés en Inde depuis l'attentat suicide qui a coûté la vie à plus de 40 paramilitaires, au Cachemire indien, le 14 février, et qui avait été revendiqué par un groupe islamiste basé au Pakistan, le Jaish-e-Mohammed (JeM).

L'espace aérien, fermé «jusqu'à nouvel ordre»

La crise a débuté mardi, lorsque des avions de l'armée de l'air indienne ont pénétré dans l'espace aérien pakistanais et mené une «frappe préventive» contre ce que New Delhi a décrit comme un vaste camp d'entraînement du JeM. Elle s'est poursuivie mercredi, avec des incursions aériennes de part et d'autre et l'annonce de la perte des avions et de la capture du pilote. Au Pakistan même, l'atmosphère demeurait néanmoins tendue. La sécurité a été renforcée et les hôpitaux mis en état d'«alerte» pour être prêts à toute éventualité.

L'espace aérien, fermé la veille «jusqu'à nouvel ordre» en raison des tensions géopolitiques, n'avait toujours pas rouvert jeudi, provoquant l'annulation de dizaines de vols dans le pays. Des milliers de vacanciers se sont également retrouvés bloqués à l'aéroport de Bangkok, pour les mêmes raisons.

L'Inde et le Pakistan se sont livré trois guerres par le passé, dont deux au sujet du Cachemire, région himalayenne en majorité peuplée de musulmans, partagée entre les deux pays qui la revendiquent chacun depuis leur indépendance en 1947.

