Quaden va mieux, mais son histoire sème le doute

L'appel au secours d'un Australien de 9 ans atteint de nanisme a fait le tour du monde et déclenché un spectaculaire élan de solidarité. Brad Williams, vu notamment dans «Jimmy Kimmel Live» et le «Tonight Show», a créé une collecte de fonds sur GoFundMe, jeudi. Le comédien américain, lui aussi atteint de nanisme, a écrit: «Je crée cette page pour faire savoir à Quaden que le harcèlement ne sera pas toléré et qu'il est un être humain merveilleux qui mérite la joie.»

Except here is a photo of me FaceTiming with him. You want the whole video too? Stop trying to get in the way of people doing the right thing you pathetic troll https://t.co/fQQQuvkRHP pic.twitter.com/qf4tuH1Ozm— Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Brad Williams espère pouvoir emmener l'enfant et sa maman aux Etats-Unis et leur faire découvrir Disneyland. «Ce n'est pas seulement pour Quaden, c'est pour tous ceux qui ont été malmenés dans leur vie et à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons», explique-t-il sur GoFundMe. Vendredi après-midi, plus de 10 000 personnes s'étaient manifestées et près de 250 000 dollars déjà récoltés. D'autres célébrités comme Hugh Jackman, Mark Hamill, Eric Trump ou l'équipe australienne all-stars indigène de rugby sont fait part de leur soutien à Quaden Bayles.

Cette vague de solidarité a redonné de la force et du courage au petit garçon qui, selon sa maman, «est passé du pire au meilleur jour de sa vie». Vendredi sur la chaîne australienne NITV, Quaden a donné des nouvelles rassurantes et encouragé les victimes de harcèlement à se défendre. «Les parents doivent faire en sorte que leurs enfants soient gentils avec les personnes handicapées», a notamment déclaré l'Australien de 9 ans.

"If you get bullied just stand up for yourself." 9-year-old Murri boy, Quaden tackles bullying head-on and receives an outstanding community response. #EXCLUSIVE #QuadenBayles pic.twitter.com/UEJBPiP1Js— NITV (@NITV) February 21, 2020

«Nous sommes en 2020 et le harcèlement n'a jamais été aussi présent, surtout au sein de notre communauté. Les gens ne comprennent pas que si vous êtes indigène, vous souffrez déjà de discrimination et de racisme», a ajouté sa maman, Yarraka Bayles.

"We want you to lead us out on the weekend." ♥The special invitation from the Indigenous All Stars for bully victim Quaden Bayles. : @NRLSTORY: https://t.co/QmMgxt7BOP #NRL pic.twitter.com/K88zw8xet1— FOX LEAGUE (@FOXNRL) February 20, 2020

Une vidéo bidon?

L'émotion étant quelque peu retombée, certains internautes ont commencé à émettre des doutes quant à l'authenticité de la vidéo publiée par Yarraka Bayles. De nombreux twittos ont en effet partagé un lien vers le site internet du garçon de 9 ans. L'enfant y est présenté comme un «acteur», «mannequin» et «influenceur». «J'adore être devant la caméra», peut-on lire dans sa présentation.

Bit weird that kid being bullied has a Starnow account, is a child actor and also a 16k Instagram account... kinda sounds like his parents use him for profit and exploitation but hey. What do I know. https://t.co/mznmzaSis8— Bam (@Bamalam) February 21, 2020

La popularité de Quaden sur Instagram, où il compte 100 000 abonnés, accentue davantage les doutes de certains internautes. Ils soupçonnent les parents du jeune garçon d'avoir tout bidonné pour se faire de l'argent, ou alors pour booster la popularité de leur fils. À l'heure actuelle cependant, rien ne prouve que Quaden n'a pas vraiment été victime de harcèlement. Affaire à suivre, donc.

