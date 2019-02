Comment Moscou rapatrie les enfants de djihadistes

La Russie, dont les citoyens ont fourni l'un des plus gros contingents de combattants du groupe État islamique, s'évertue de longue date à rapatrier les enfants et parfois les femmes des jihadistes, après avoir tout fait pour «tuer sur place» ces derniers. Avec les défaites subies par l'organisation jihadiste, aujourd'hui acculée dans une dernière poche de l'est syrien, le retour des familles de combattants est devenu un casse-tête auquel sont confrontés de nombreux pays. Moscou a, pour sa part, organisé les premiers retours massifs il y a un peu plus d'un an.

Dernier en date, début février, un avion du ministère russe des Situations d'urgence a débarqué à Moscou, devant les caméras de télévision, 27 enfants dont les mères sont détenues dans des prisons irakiennes pour leur appartenance présumée à l'EI. Âgés de 4 à 13 ans, beaucoup d'entre eux n'ont jamais connu le froid de la capitale russe, étant nés dans les territoires sous contrôle de l'organisation jihadiste. Ces filles et garçons doivent passer à leur retour une série d'examens médicaux avant d'être remis à des membres de leurs familles: des oncles, des tantes, des grands-parents, la plupart originaires des républiques russes à majorité musulmane du Caucase.

Que faire des femmes de jihadistes?

«Ils vont à l'école et au jardin d'enfants. Des volontaires travaillent et discutent avec eux de ce qu'ils ont traversé et leur expliquent comment ils ont été endoctrinés», raconte Kheda Saratova, l'une des conseillères du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Au moins 200 femmes et enfants ont été rapatriés, tandis que près de 1 400 enfants sont encore bloqués sur place, selon Mme Saratova. Protégé du Kremlin, l'autoritaire Ramzan Kadyrov a été chargé par le président Vladimir Poutine du rapatriement des femmes, enfants et parfois jihadistes repentis.

En intervenant militairement en Syrie en septembre 2015, Vladimir Poutine avait fixé le cap: «détruire» les jihadistes sur place, pour «ne pas attendre qu'ils arrivent chez nous». Des dizaines de jihadistes repentis sont néanmoins parvenus à revenir en Russie, certains écopant de peines de prison. Le retour en Russie des femmes de jihadistes est, lui, compliqué par l'absence d'accord d'extradition entre la Russie et l'Irak, où elles ont été condamnées. L'arrivée de ces femmes ne se fait pas sans encombre, la loi russe considérant tout soutien à l'EI comme un crime passible de lourdes peines de prison.

