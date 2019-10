Six morts et quatre disparus dans une attaque

Six personnes ont été tuées et quatre sont portées disparues à la suite d'une attaque contre un poste tenu par des groupes armés progouvernementaux maliens par des individus non-identifiés dans le nord-est du pays vendredi soir, ont indiqué ces groupes dans un communiqué. Les assaillants sont repartis avec deux véhicules après cette attaque menée à Aguelhok, a indiqué dans un communiqué la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014, alliance de groupes armés progouvernementaux.

La situation sécuritaire continue à se détériorer au Mali, en proie depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, salafistes et jihadistes meurtrières et à des violences intercommunautaires. Aucune solution militaire ou politique ne paraît en vue, malgré le déploiement de forces françaises, africaines et onusiennes.

(L'essentiel/afp)