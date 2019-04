Le pays du suicide devenu champion du bonheur

En 1990, la Finlande enregistrait le deuxième taux de suicide le plus élevé du monde, juste derrière la Hongrie, selon des comparaisons internationales par nature imparfaites. A l'étranger, la Finlande conserve parfois l'image d'un pays déprimant et mortifère, même si le taux de suicide a depuis été divisé par deux, grâce à une campagne de santé publique qui a amélioré le traitement et le soutien des personnes à risque.

Bon nombre de Finlandais se décrivent comme des personnes réservées et mélancoliques, et admettent porter un regard suspicieux devant des démonstrations de joie. Mais les journées travaillées, relativement courtes, laissent tout le loisir à la population pour profiter des forêts et des quelques 180 000 lacs que compte le pays. La population finlandaise jouit d'une qualité de vie exceptionnelle, couplée à un niveau de sécurité élevé et des services publics parmi les meilleurs au monde.

Ainsi la Finlande a été désignée pays de plus heureux du monde par l'ONU, d'après une méthodologie consistant à demander à un échantillon de personnes venant de 156 pays différents leur perception de leur qualité de vie.

(L'essentiel/afp)