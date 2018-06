Un enfant trouve une arme et ouvre le feu chez Ikea

Les clients de la succursale Ikea de Fishers, près d'Indianapolis, en Indiana, ont vécu des moments de terreur lundi. Un enfant a trouvé un pistolet chargé sur un canapé et a ouvert le feu à au moins une reprise. Personne n'a été blessé, mais le magasin a dû être fermé pendant quelques heures pour les besoins de l'enquête. Le procureur doit maintenant décider des charges retenues contre le propriétaire de l'arme.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le propriétaire du pistolet s'est assis sur un canapé. C'est alors que l'arme a glissé entre deux coussins. Peu après, un groupe de jeunes est venu tester le même divan. L'un d'eux a trouvé le revolver et a pressé la gâchette pour jouer. C'est à ce moment-là que le coup est parti.

Ikea a expliqué dans un communiqué diffusé par la chaîne CBS avoir «pris très au sérieux l'incident» et fait ses plus plates excuses à l'enfant. «La sécurité des clients et des collaborateurs est la principale priorité pour Ikea. Nous travaillons pour ça. Dès que nous nous sommes aperçus de la situation, les employés ont garanti la sécurité des clients. Nous collaborons avec la police qui enquête sur cet incident».

(L'essentiel/atk)