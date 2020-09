«The Lancet» émet des doutes sur le vaccin russe

The Lancet a annoncé jeudi avoir demandé des éclaircissements aux développeurs du vaccin russe, après des doutes émis sur la vraisemblance de leurs résultats publiés par cette prestigieuse revue médicale. L'auteur principal de l'étude incriminée, le chercheur russe Denis Logounov, cité par l'agence de presse publique RIA Novosti, a rejeté les accusations et souligné que The Lancet avait eu accès «à toutes les données recueillies au cours des recherches scientifiques».

AstraZeneca juge encore possible un vaccin cette année



Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a jugé jeudi encore possible d'avoir un vaccin contre le Covid-19, disponible d'ici la fin de l'année, malgré la pause dans les essais de son projet mené avec l'université d'Oxford.



«Nous pourrions encore avoir un vaccin d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine», a déclaré le directeur général du groupe Pascal Soriot, lors d'une conférence en ligne organisée par le groupe de médias Tortoise et selon des propos confirmés par un porte-parole d'AstraZeneca.



Le patron du laboratoire a expliqué toutefois que la décision de reprendre les essais n'étaient pas du ressort de son groupe mais d'un comité d'experts indépendants.

Dans une lettre ouverte au Lancet, datée du 7 septembre et signée par une trentaine de chercheurs essentiellement européens, le scientifique italien Enrico Bucci s'interroge sur la vraisemblance de données de l'article publié le 4 septembre par The Lancet, signé par Denis Logounov et ses collègues. Ce travail indiquait que le candidat-vaccin russe déclenchait une réponse immunitaire et n'entraînait pas d'effets indésirables graves. Depuis, les autorités de Moscou ont commencé à tester le vaccin baptisé Spoutnik V sur 40 000 habitants de la capitale.

«Incohérences potentielles»

Le scientifique italien, qui travaille et enseigne à l'université Temple University de Philadelphie (dans l'est des États-Unis), pointe dans sa lettre ouverte des «incohérences potentielles dans les données» telles que publiées dans l'article incriminé. Il déplore l'absence d'accès aux données originales de l'essai russe et estime que l'article publié dans The Lancet «présente plusieurs points de préoccupation». Le scientifique italien relève dans certaines expérimentations une similarité complète ou très élevée des données chez les volontaires qui ont testé le vaccin, ce qui lui semble «hautement improbable».

En réponse à la lettre ouverte, la revue britannique «a invité les auteurs de l'étude sur le vaccin russe à répondre aux questions soulevées" et assuré qu'elle "suivait la situation de près». Les travaux russes ont été évalués avant publication par un comité scientifique indépendant composé d'experts, du Covid-19 et des vaccins, a encore rappelé The Lancet à l'AFP. Avant même la publication de ces premiers résultats, Vladimir Poutine avait affirmé début août que son pays avait développé le «premier» vaccin contre le Covid-19. Cette déclaration avait été accueillie avec défiance par la communauté scientifique internationale, en l'absence de données et alors que la phase finale des essais n'avait pas commencé.

(L'essentiel/afp)