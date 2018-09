L'assistante scolaire couche avec un élève

Une assistante scolaire texane a été mise en examen pour agression sexuelle sur un mineur. Hannah Siboyeh, 24 ans, est également accusée d'avoir entretenu une relation «non conforme» avec ce même élève, alors âgé de 15 ans. Selon le «Houston Chronicle», la jeune femme a avoué aux enquêteurs avoir perdu sa virginité avec l'adolescent. Elle a ajouté que cette liaison lui avait fait commettre «une erreur après l'autre».

Les autorités ont pris connaissance de cette affaire le 5 avril 2018. Ce jour-là, un autre élève a raconté à un membre de la direction qu'en se rendant chez son camarade, il l'avait trouvé au lit avec l'employée, «des bruits étranges émanant de la chambre». Selon des témoins, Hannah et l'adolescent vivaient une relation de petit ami et petite amie. La soeur de la victime aurait d'ailleurs confirmé à la police que son frère «lui avait confié avoir des relations sexuelles avec la jeune femme».

Des «images explicites»

Confrontée par les forces de l'ordre, l'assistante scolaire a craqué. «Elle a avoué qu'elle l'aimait de tout son coeur (...) et admis que c'était de sa faute, parce qu'elle était l'adulte et qu'elle était plus âgée», rapportent des documents judiciaires. Hannah a ensuite expliqué avoir entamé cette relation en juillet 2017. Elle retrouvait son jeune amant chez lui, dans un parc ou au motel du coin. Des «images explicites» ont par ailleurs été retrouvées dans le téléphone de l'employée.

Hannah a été libérée vendredi puis libérée lundi contre une caution de 10 000 dollars lundi. Elle a perdu son emploi, n'a pas le droit d'entrer en contact avec sa victime et doit rester à plus de 60 mètres d'une garderie, d'une école ou du domicile du jeune homme. La jeune femme doit se présenter au tribunal le 8 novembre.

(L'essentiel/joc)