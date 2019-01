La neige perturbe des dizaines de vols à Moscou

Selon des agences russes, 13 vols étaient annulés et 34 autres retardés vers 14h dans les trois principaux aéroports de la capitale russe (Cheremetievo, Domodedovo et Vnoukovo). Les autorités, citées par les médias russes, ont par ailleurs comptabilisé dans la région de Moscou une dizaine d'accidents de la route dus à la neige. Deux d'entre eux ont impliqué respectivement 12 et 50 véhicules, faisant un blessé.

Le ministre des Situations d'urgence a lancé un avis d'alerte et s'attendait samedi et dimanche à une aggravation de la météo à Moscou et dans sa région avec de nouvelles chutes de neige, du blizzard et des vents de 12 à 17 mètres par seconde. Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures devraient être comprises entre -11 et -6 degrés Celsius à Moscou.

(L'essentiel/nxp/afp)