À 380 mètres du sol dans le brouillard et le vent

Le fort vent, le brouillard et le froid n'ont pas arrêté les ouvriers chinois qui ont dû effectuer les derniers contrôles de pylônes d'alimentation électrique géants à Zhoushan, à l'est de la Chine. Les 380 mètres de hauteur ne leur ont pas non plus fait peur, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus.

Les deux tours de transmission électrique soutiennent des câbles qui passent entre les îles de Jintang et Cezi sur une distance de 2656 mètres, explique le site xinhuanet.com

Le projet permettra de créer deux réseaux électriques de 500 kilovolts qui relieront Zhoushan, dans le but de fournir plus d'énergie à une zone sur laquelle sont implantées de nombreuses entreprises.

(L'essentiel/utes)