Crise inédite pour le gouvernement Trudeau

Justin Trudeau s'est dit «surpris et déçu» de la démission d'une de ses ministres. Celle-ci arrive en pleine polémique sur des allégations d'intervention du cabinet du Premier ministre canadien, pour éviter un procès à la société SNC-Lavalin. La société d'ingénierie et de construction est impliquée dans un vaste scandale de corruption en Libye.

Le dirigeant canadien, qui nie fermement que son cabinet ait voulu empiéter sur les prérogatives de la ministre de la Justice, a avoué ne pas comprendre «totalement pourquoi elle a pris cette décision», tant elle est «incompatible avec les conversations» que tous deux ont eues «au cours des derniers jours».

Citant des sources anonymes, le journal The Globe and Mail affirmait jeudi dernier que le Cabinet du Premier ministre canadien avait demandé à Mme Wilson-Raybould, alors ministre de la Justice, d'intervenir dans ce dossier afin que les procureurs concluent avec SNC-Lavalin un accord à l'amiable. Ceci aurait entraîné l'abandon d'accusations au pénal, ainsi qu'un long et coûteux procès, en échange du versement d'une amende.

Selon le Globe, Jody Wilson-Raybould a «ignoré» les demandes du cabinet du Premier ministre, ce qui lui aurait valu son poste: mi-janvier, elle avait été rétrogradée ministre des Anciens combattants. «Le cœur gros, je présente ma démission du poste de ministre des Anciens combattants», a-t-elle donc annoncé mardi sur Twitter, sans préciser les raisons de sa démission soudaine.

With a heavy heart I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister as a member of Cabinet... https://t.co/Ejjh8smwYO