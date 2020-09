Il s'évanouit en pleine acrobatie aérienne

Alex Kowtun se souviendra longtemps de son vol acrobatique réalisé en décembre 2019, et dont la vidéo a été publiée dernièrement sur Internet. Alors qu’il effectuait une figure, il s’est évanoui aux commandes de son Aero L-39 Albatros, un avion d’entraînement militaire.

Le pilote était invité à une séance par Scott Farnsworth, commandant de bord et propriétaire de l’aéroport Farnsworth Aerospots en Floride, où il a effectué ces manœuvres. Alors qu’ils volaient les deux, le pilote s’est évanoui en raison d’une accélération trop puissante.

«Le vol le plus mémorable de ma vie»

La séquence montre Kowtun perdre connaissance et sa tête tomber en avant quelques instants, pendant que l’avion continue de voler à grande vitesse. «Celle de la vidéo était la dernière manœuvre de routine. C’était la plus difficile de la journée et je ne m’en souviens plus. Je me suis complètement évanoui à la moitié du tour», a expliqué l’Américain au Daily Mail.

Kowtun a décrit l’expérience comme «humiliante» et a expliqué qu’il s’agissait d’une leçon de vie. «Cette expérience a été le vol le plus mémorable de ma vie, ceci m’a rappelé que nous ne sommes pas invincibles». Publiées sur TikTok le 30 août dernier, les images ont été vues par trois millions d’internautes. Le vol avait eu lieu en décembre 2019.

(L'essentiel)