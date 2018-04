Le Canada pleure ses jeunes joueurs de hockey

Les habitants de Humboldt se sont unis dans la prière et les larmes dimanche soir. Ils tentent de surmonter la tragédie qui frappe cette petite ville des prairies canadiennes, dont l'équipe de hockey junior a perdu 15 membres dans un accident de la route.

Près de 3 000 personnes, soit la moitié de la population locale, étaient rassemblées dans la patinoire de l'équipe meurtrie, les Broncos de Humboldt. Le bus transportant la formation junior (des joueurs de 16 à 21 ans) a été pulvérisé vendredi soir en se rendant 200 km plus au nord pour y disputer un match de play-off, suscitant une vive émotion à travers le Canada et dans le monde du hockey.

Canada : à Humboldt, on prie en l'honneur des hockeyeurs disparus https://t.co/d6oqk71G3R#AFPpic.twitter.com/sPnojg5a7T– AFP Sports (@AFPSport) 8 avril 2018

Présence de Trudeau

Venu dans cette bourgade de Saskatchewan (ouest) «pour appuyer les familles de victimes et personnellement leur offrir son soutien», selon son cabinet, le Premier ministre Justin Trudeau a assisté à cette cérémonie œcuménique, après s'être rendu au chevet de blessés. «C'est de loin le plus grand événement de l'histoire de notre ville», a déclaré, la voix tremblante, le maire de cette localité, Rob Muench. «Ce soir, c'est l'une des étapes nécessaires à notre deuil», a-t-il ajouté.

La cérémonie a débuté par l'interprétation a capella de l'hymne national «Ô Canada», repris par l'ensemble de la foule présente dans l'enceinte des Broncos. Elle a ensuite été ponctuée d'allocutions, de prières et de chansons.

La collision entre un semi-remorque et le car des Broncos, avec 29 personnes à son bord, vendredi dans une région reculée de Saskatchewan, reste toujours inexpliquée. La Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) a averti samedi que l'enquête serait «très complexe» et «prendrait du temps».

À #Humboldt, c'est toute la communauté qui est en deuil après le terrible accident de vendredi soir. Témoignages pic.twitter.com/wpnwmHIjdY– Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 8 avril 2018

Chauffeur en vie

Seule personne à être sortie indemne de l'accident, le chauffeur du poids lourd a été relâché par la GRC, qui se refuse à toute spéculation sur les causes. La police fédérale a seulement expliqué que le camion semi-remorque se dirigeait vers l'ouest et le bus vers le nord lorsqu'ils se sont percutés à mi-chemin entre les localités de Tisdale et Nipawin, à l'intersection des routes 35 et 335.

Le dernier bilan de la police fédérale évoque 15 morts et 14 blessés, «dont certains dans un état critique». L'un des blessés est sorti de l'hôpital ce dimanche, a annoncé son équipe.

