Dans une vidéo, Bolsonaro s'en prend à des profs

«La Fondation Joao Pinheiro ne peut pas accepter que des manifestations d'intransigeance soient dirigées contre ses employés de manière irrespectueuse contre la liberté d'expression», écrit dans un communiqué un organisme public de recherche et d'enseignement lié à l'État du Minas Gerais (sud-est du Brésil). Dans cette vidéo non datée, on voit Jair Bolsonaro affirmer, après avoir énuméré les identités de huit professeurs: «Si nous vivions dans le régime que vous défendez, nous ne pourrions pas voir ce message à travers cet appareil merveilleux, qui n'est pas fabriqué en Corée du Nord ou à Cuba. Ouvrez les yeux! Arrêtez de vous bercer d'illusions!».

Le ministère public a déjà ouvert une enquête contre Ana Caroline Campagnolo, une députée du Parti social libéral (PSL, le mouvement de Bolsonaro) de l'État de Santa Catarina (sud), pour avoir incité sur Facebook les étudiants à filmer et dénoncer les professeurs «irrités» par le résultat de l'élection présidentielle de dimanche, et qui cherchent à «endoctriner» leurs élèves. Le procureur a estimé que Campagnolo avait fait preuve de «harcèlement moral» avec son appel, qui menace «la liberté et la pluralité de l'enseignement».

(L'essentiel/afp)