Le Qatar invité à discuter des tensions régionales

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, «a reçu un message écrit» invitant le gouvernement qatarien à participer à ces discussions, a indiqué le service de presse du gouvernement qatarien. L'invitation a été remise au ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, lors d'une rencontre avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Abdullatif al-Zayani, a indiqué le service de presse.

L'Arabie saoudite a demandé le 18 mai la convocation de sommets du CCG et de la Ligue arabe à la suite du sabotage, dans des circonstances non élucidées, de navires dans le Golfe et d'attaques de drones contre des stations de pompage dans le royaume. Ryad affirme que les attaques contre les stations de pompage ont été menées par des rebelles yéménites Houthis sur instructions de l'Iran.

Les deux sommets extraordinaires auxquels Ryad a invité ses partenaires doivent se tenir le 30 mai à La Mecque pour «discuter de ces agressions et de leurs conséquences sur la région». Il s'agit «de se consulter et de se coordonner avec les dirigeants frères» à propos de «tous les sujets susceptibles de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région».

(L'essentiel/afp)