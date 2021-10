Une star de TikTok meurt dans un accident de voiture

Le tiktokeur Gabriel Salazar, alias gabenotbabe, a trouvé la mort dimanche dernier dans un accident de la route, a révélé People. L’Américain de 19 ans était suivi par 2,2 millions de personnes sur le réseau social. Il s’y était fait connaître grâce à des vidéos de synchronisation labiale et à des sketches.

Selon la police du comté de Zavala, dans le sud du Texas, le jeune homme a été pris en chasse, après avoir refusé de s’arrêter pour un contrôle. La voiture de Gabriel Salazar a quitté la route et a foncé en direction d’un fossé avant de heurter plusieurs arbres, de se retourner et de prendre feu. Le conducteur et ses trois passagers, âgés de 23, 36 et 41 ans, sont morts sur le coup.

Les proches du tiktokeur ont créé une cagnotte en ligne pour pouvoir payer ses funérailles, indique People. «Gabriel aimait sa famille et faisait toujours du cheval avec sa sœur et son petit frère. Il était toujours présent pour un câlin et avec le sourire. Sa famille n’oubliera jamais ces moments chaleureux. Les mots ne peuvent pas exprimer la tristesse que notre communauté ressent après la perte de Gabriel. Tu manques à ta famille et à tes amis», a écrit l’initiateur de la cagnotte.

(L'essentiel/jfa)