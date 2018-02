L'horreur en direct sur Twitter: «Put***, j'ai peur»

Alors que les balles de Nicholas Cruz sifflaient dans les couloirs du lycée, certains élèves n'ont pas lâché leur téléphone. Comme un réflexe de survie, des lycéens se sont raccrochés à l'unique moyen à leur disposition pour communiquer avec le monde extérieur. Tout en se cachant dans des placards ou en s'enfermant dans des salles de classe, plusieurs élèves ont pu envoyer des SMS à leur famille et leurs amis. D'autres ont choisi de témoigner en direct sur les réseaux sociaux. Un lien avec l'extérieur qui leur a permis d'être informés en temps réel sur l'évolution de la situation.

Aidan, 14 ans, était en train de terminer son test de maths quand il a entendu une série de pétards. Il a d'abord cru à une blague de camarades, et puis un de ses amis est arrivé en courant dans sa salle de classe. «Nous pensions que c'étaient des pétards. Jusqu'à ce que nous entendions des gens crier et barricader la porte. Nous avons compris que ce n'était pas un gag», raconte l'adolescent au Miami Herald.

Sur Twitter, le lycéen est parvenu à témoigner en direct de l'horreur qu'il était en train de vivre. «Je suis au milieu d'une fusillade dans une école», a-t-il d'abord annoncé, avant de publier des photos de sa salle de classe. «Il y a une fusillade dans mon école et je suis enfermé à l'intérieur. Put***, j'ai peur, là», a-t-il tweeté.

My school is being shot up and I am locked inside. I'm fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb— Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) 14 février 2018

«Reste en sécurité et reste caché, Aidan! On est tous derrière toi, gamin. Tu vas t'en sortir. La police est sur place», lui a répondu une internaute.

Stay safe and stay hidden, Aidan! We're all pulling for you, kiddo. You're gonna be okay. Law enforcement is on the scene.— ❄️Snowy Doc Jen❄️ (@jennylehman2) 14 février 2018

Le jeune homme a encore posté un cliché le montrant assis par terre, toujours dans sa salle de classe. «J'ai regardé les infos locales et il y a 20 victimes», explique-t-il.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt— Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) 14 février 2018

Plus d'une heure plus tard, Aidan a publié une photo rassurante de l'extérieur du lycée: «Nous avons été libérés», annonce-t-il.

We have been liberated. God bless, America. pic.twitter.com/4dikUzpz3Z— Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) 14 février 2018

Aidan n'était pas le seul à témoigner en direct sur le web. Des images extrêmement impressionnantes ont été publiées par des élèves pris au piège, dont une vidéo où l'on entend des coups de feu à cadence très rapprochée.

School shooting at #Parkland Florida, around 14 fatalities so far. Video footage is from cell phone. Thoughts are with those affected pic.twitter.com/Ww7nrrcCXr— Ali (@TvvitterGod1) 14 février 2018

Une journaliste de Miami est restée en contact, via SMS, avec une lycéenne qu'elle connaît bien et qui s'était cachée dans une armoire. «Elle m'a dit qu'elle avait entendu un gros bruit et trois coups de feu... les gens pleuraient dans le placard», raconte la journaliste à CBS. Devant le lycée, une maman attendait désespérément des nouvelles de sa fille: «Elle m'écrivait encore il y a quatre minutes et là elle ne me répond plus et je commence à m'inquiéter», a-t-elle confié.

VIDEO: Swat Team Enters Classroom After School Shooting at #MarjoryStonemanDouglas. Latest: https://t.co/pLw8vqGdb3 pic.twitter.com/18RMJFL9oD— CBS4 Miami (@CBSMiami) 14 février 2018

L'arrestation du tireur

Video shows police takedown of suspect in South Florida school shooting that left at least 17 people dead. https://t.co/5ZZct0xK3j pic.twitter.com/FzlfsPnjM0— ABC News (@ABC) 15 février 2018

