Le «shutdown» bouleverse l'agenda de Donald Trump

La paralysie politique à Washington a contraint Donald Trump à reporter sine die le discours présidentiel sur l'état de l'Union. «Je ferai le discours quand le "shutdown" sera fini. Je ne recherche pas d'autre enceinte pour le discours sur l'état de l'Union parce qu'il n'y en a aucune qui puisse rivaliser avec l'histoire, la tradition et l'importance de la Chambre des représentants», a-t-il écrit sur Twitter mercredi en fin de soirée. D'après lui, ce discours sera prononcé «dans un futur proche».

Le discours sur l'état de l'Union, où les présidents américains exposent chaque année leur programme et leur vision de l'avenir du pays, était programmé cette année pour le 29 janvier. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui avait lancé à M. Trump l'invitation début janvier, lui a ensuite demandé de reporter son intervention, affirmant qu'il serait trop difficile d'assurer la sécurité à cause du «shutdown».

Le conflit entre républicains et démocrates qui prive de budget une partie des administrations fédérales semble toujours insoluble. Le Sénat américain doit voter jeudi sur deux textes concurrents pour tenter, chacun à leur manière, de sortir de l'impasse. Au cœur de ce conflit qui dure depuis plus d'un mois: le mur que veut Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Il réclame pour l'ériger plus de cinq milliards de dollars. Mais les démocrates sont vent debout contre ce projet. Faute d'accord, les budgets de certaines administrations sont bloqués depuis le 22 décembre et 800 000 employés fédéraux se retrouvent soit au chômage forcé, soit à travailler sans solde.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....