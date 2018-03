Au moins 17 morts dans l'accident d'un car

Au moins 17 personnes ont été tuées et 36 autres blessées dans l'est de la Turquie, dans l'accident d'un minibus transportant des migrants clandestins pakistanais, afghans et iraniens, a rapporté vendredi l'agence d’État Anadolu. L'accident est survenu tard jeudi dans la province d'Igdir, a précisé Anadolu, selon laquelle plus de 50 personnes étaient à bord du véhicule bondé conçu pour transporter 14 passagers seulement.

Le minibus, qui avait fait passer les migrants depuis l'Iran, a pris feu après avoir percuté un lampadaire. 17 des personnes à bord ont péri, certaines brûlées, et 36 autres ont été blessées et évacuées à l'hôpital. L'identité du conducteur n'était pas connue dans l'immédiat, selon Anadolu, et une enquête était en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Les forces de sécurité ont en outre arrêté 13 migrants clandestins qui étaient à bord d'un second minibus circulant avec le bus accidenté, a ajouté l'agence de presse. Des photographies publiées dans les médias turcs montraient la carcasse du véhicule entièrement carbonisée. Les accidents de la route sont fréquents en Turquie, où 3 530 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2017, selon la télévision publique turque.

(L'essentiel/afp)