L’enfer du harcèlement, même après sa mort

Zara Abid était à bord de l’avion qui s’est écrasé vendredi à Karachi. Les autorités n’ont pas révélé l’identité des victimes mais ont annoncé que seuls deux hommes avaient survécu. Dans un premier temps, la rumeur que le mannequin de 28 ans était vivante s’était propagée sur les réseaux sociaux, contraignant son frère à intervenir pour mettre un terme à ces bruits de couloir.

Après le drame, les commentaires ont afflué sur les comptes que la jeune femme gérait sur les réseaux sociaux. Des messages de condoléances à ses proches? Des hommages? Rien de tout cela: un véritable flot d’insultes et de haine a déferlé sur les profils de Zara, à qui les internautes reprochaient son style de vie «immoral» et sa manière de s’habiller.

La plupart des commentaires émanaient d’extrémistes religieux qui remettaient en cause sa foi et son adhésion aux pratiques islamiques. Beaucoup d’entre eux espéraient que Zara soit punie dans l’au-delà pour ses choix de vie. «Allah n’aime pas ces femmes qui montrent les parties de leur corps à tout le monde. Jannah (ndlr: le paradis) n’est que pour les hommes et les femmes purs», a notamment estimé un twitto.

Those people who are saying that she will be in paradise after #planecrash accident then being Muslim I would tell them ALLAH Pak doesn't like those women who are showing their body parts to everyone and jannat is only for pure men and pure women #karachiPlaneCrash #ZaraAbid pic.twitter.com/12MnixricM