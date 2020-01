Il tue son rencard Grindr et cuisine ses testicules

La dernière fois que Kevin Bacon a été vu vivant, c'était le soir du 24 décembre dernier. Le jeune homme de 25 ans quittait son appartement des environs de Flint (Michigan) expliquant à son colocataire qu'il se rendait à un rencard avec un homme rencontré sur l'application Grindr. Puis, plus rien. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, la famille et les amis de Kevin ont remué ciel et terre pour retrouver sa trace, appelant les réseaux sociaux à la rescousse.

Le jeune coiffeur était introuvable depuis trois jours quand la police a débarqué chez Mark Latunski, un individu de 50 ans domicilié à Bennington Township. À l'intérieur de la maison, les officiers ont découvert le corps de Kevin, pendu la tête en bas, écrit BuzzFeed. La victime avait été poignardée dans le dos, égorgée, et ses testicules avaient été sectionnés. Le suspect a expliqué aux enquêteurs avoir cuisiné et mangé les parties intimes du jeune homme. La police pense que Kevin était déjà décédé quand Mark l'a castré.

Just wanted to make a post about Kevin Bacon that wasn’t talking about his murder, murderer or celebrity name. Farewell aspiring hairdresser, Swiftie and makeup lover. The LGBT+ community lost a beautiful member. #ripkevinbacon pic.twitter.com/e8CREsA7Z6