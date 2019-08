Poursuite en mer pour rattraper les trafiquants

La marine mexicaine a arrêté trois personnes et saisi 1500 kilogrammes de marijuana ainsi que 1775 litres d'essence à bord de deux bateaux au cours de deux opérations distinctes, dans le golfe de Californie. Les vedettes clandestines ont d'abord été filées par les airs, au moyen d'un hélicoptère, avant qu'un bateau militaire mexicain ne les intercepte.

L'acheminement de la drogue depuis le Mexique vers les États-Unis s'effectue de plus en plus via la mer et les autorités des deux pays ont renforcé les contrôles afin d'endiguer le trafic. Les gardes-côtes américains ont ainsi annoncé fin juillet avoir démantelé un réseau de trafiquants de drogue et saisi 13 tonnes de cocaïne lors de récentes opérations au large de l'Amérique latine.

La drogue, d'une valeur de 350 millions de dollars, a été retrouvée flottant en ballots dans les eaux internationales dans l'est de l'océan Pacifique, le long des côtes du Mexique et d'Amérique centrale et du sud, entre la fin juin et la mi-juillet, ont précisé les gardes-côtes (USCG) dans un communiqué. Six bateaux suspects ont également été interceptés par des vedettes rapides américaines.

Depuis le début de l'année 2019, les gardes-côtes américains ont intercepté plus d'une centaine de bateaux, saisi plus de 100 tonnes de cocaïne et arrêté plus de 400 suspects dans les zones de transit de drogue dans l'est de l'océan Pacifique.

(L'essentiel/afp)