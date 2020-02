Il abat son ex par balle dans un centre commercial

Une femme a été tuée par balle, mardi, par son ancien compagnon dans un centre commercial de Bangkok, dix jours après une tuerie de masse sans précédent en Thaïlande, l'un des pays les plus armés au monde. Une femme a été tuée et une autre blessée. Ce crime est imputé à «des différends personnels» et de «la jalousie», a précisé la police, ajoutant que le suspect était toujours en fuite.

La Thaïlande est un des pays les plus armés au monde. Entre 6 et 10 millions d'armes à feu y circuleraient dont de nombreuses ne seraient pas enregistrées, selon diverses estimations. Les meurtres par armes à feu sont très fréquents. 29 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées le 8 février dans une tuerie sans précédent perpétrée par un soldat sur une base militaire, puis dans un centre commercial très animé d'une ville au nord-est de Bangkok. Le tireur a été abattu par les forces de l'ordre après un siège de 17 heures.

(L'essentiel/afp)