Nouvelle attaque au drone piégé contre des Américains

Un «drone piégé» s’est écrasé tôt samedi sur une base aérienne irakienne abritant des Américains, a indiqué l’armée irakienne, un mode opératoire déjà utilisé par les factions pro-Iran en Irak et ailleurs au Moyen-Orient. De son côté, la coalition antijihadiste emmenée par Washington en Irak a précisé que l’attaque - la quatrième en moins d’une semaine - n’avait fait «aucune victime» mais qu’«un hangar a été endommagé» sur la base aérienne d’Aïn al-Assad, dans l’ouest désertique de l'Irak.

Les pro-Iran, qui veulent en finir avec toute présence militaire étrangère en Irak, ont franchi un nouveau palier à la mi-avril avec une attaque spectaculaire. Un drone «chargé de TNT», selon les autorités kurdes, s’était alors écrasé sur le QG de la coalition antijihadiste à l’aéroport international d’Erbil. La nouvelle avait provoqué un choc car c’était la première fois que les autorités irakiennes rapportaient un tel mode opératoire.

Autres attaques

«D’autres attaques ont toutefois eu lieu auparavant sur le sol irakien», affirme un responsable gouvernemental irakien. Et surtout, selon les Américains, les pro-Iran d’Irak et du Yémen ont déjà coordonné leurs efforts pour mener une telle attaque au-dessus d’un palais royal saoudien à Ryad. Le drone en question a été intercepté avant de frapper, a expliquéun haut gradé américain.

Depuis un an et demi, les pro-Iran - parfois sous des prête-noms, parfois sans revendication - tirent à intervalles réguliers des salves de roquettes ciblant les 2 500 soldats américains toujours présents en Irak ainsi que l’ambassade des États-Unis à Bagdad. Depuis dimanche, ils ont ainsi tiré deux roquettes sur la même base d’Aïn al-Assad, six autres sur une autre base aérienne, Balad, où des Américains entretiennent la flotte de F-16 irakiens, et enfin deux roquettes sur l’aéroport de Bagdad où sont également postés des soldats américains.

Face à ces projectiles qui ont déjà tué des Américains, des Britanniques et des Irakiens, les États-Unis ont installé des systèmes de défense C-RAM, des batteries anti-aériennes, à Bagdad et Erbil.

(L'essentiel/afp)