Tornades meurtrières dans le Mississippi

Le gouverneur de l'État du Mississippi, dans le sud des États-Unis, a décrété l'état d'urgence. Au moins six personnes sont mortes lors du passage de plusieurs tornades dimanche.

Trees were down across 1-20 E in Arcadia this morning. Crews have been out here for two hours clearing the storm debris. Neighbors pictured on the bridge say the trees blew from their backyard. pic.twitter.com/aREQrbMl6t– Jade Jackson (@IAMJADEJACKSON) April 12, 2020

«Je déclare ce soir l'état d'urgence pour protéger la santé et la sécurité des habitants du Mississippi à la suite de puissantes tornades et d'orages qui ont sévi à travers l'État», a tweeté le gouverneur Tate Reeves. Il a également assuré aux habitants de l'Etat qu'ils n'étaient «pas seuls». «Nous mobilisons toutes les ressources disponibles pour protéger les nôtres et leurs biens», a-t-il poursuivi. Selon les médias américains, les tornades ont provoqué des dégâts «catastrophiques».

Sunflower Street neighborhood in Monroe, LA. Sent from a viewer. pic.twitter.com/xRsXUGVZH3– Jade Jackson (@IAMJADEJACKSON) April 12, 2020

Le service météorologique national américain avait émis une urgence tornade, son plus haut niveau d'alerte en la matière. L'Agence de gestion des urgences du Mississippi a signalé six morts, tous dans la partie sud de l'État. «Ce sont des rapports préliminaires et nous continuons à les mettre à jour lorsque des informations arrivent», a tweeté l'organisme.

Refuge et coronavirus

De «gros orages» devaient continuer d'éclater dans la nuit de dimanche à lundi dans le Mississippi ainsi qu'en Alabama et en Géorgie. «De puissantes tornades, des vents destructeurs et de la forte grêle» étaient également anticipés.

Dans l'après-midi, le gouverneur avait répété les mises en garde des météorologues tout en rappelant aux habitants de respecter les consignes de protection contre le nouveau coronavirus s'ils devaient aller s'abriter dans un refuge public prévu en cas de catastrophe météorologique.

(L'essentiel/AFP)