Une fusillade dans un lycée a fait deux morts

Un élève a ouvert le feu mardi dans son lycée de l'État du Kentucky, tuant deux adolescents et faisant 17 blessés avant d'être arrêté, une nouvelle fusillade en milieu scolaire endeuillant les États-Unis. Le tireur a été interpellé de façon non violente par un agent du shérif, puis placé en garde à vue.

Il s'agit d'un élève du lycée, âgé de 15 ans. «Il sera inculpé de meurtres et de tentatives de meurtres», a déclaré Matt Bevin, le gouverneur de cet État. Une lycéenne de 15 ans est morte sur place. Un autre lycéen, également âgé de 15 ans, a été mortellement touché par balle et est décédé à l'hôpital, a ajouté le gouverneur. Il a précisé que toutes les victimes étaient a priori scolarisées dans l'établissement. Parmi elles douze personnes ont été blessées par balle, et cinq autres ont été blessées dans la panique causée par l'attaque. Plusieurs des victimes ont été évacuées par hélicoptère.

Les tirs ont éclaté à l'heure du début des classes au lycée de Marshall County, dans la petite ville de Benton. «Les faits ont débuté à 07h57, quand un élève de 15 ans est entré dans le lycée porteur d'une arme de poing et a commencé à tirer. Le premier appel au numéro d'urgence 911 a été enregistré à 07h59. À 08h06, la première équipe d'intervention est arrivée à l'école», a relaté le commissaire Rick Sanders, chef de la police du Kentucky. Les médias locaux ont rapporté des scènes de panique, les élèves se précipitant hors du lycée tandis que des parents en pleurs tentaient d'avoir des nouvelles de leurs enfants. Les États-Unis enregistrent en moyenne une fusillade en milieu scolaire par semaine, selon des associations.

(L'essentiel/nxp/afp)