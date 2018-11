Lula sort de prison pour un interrogatoire

Lula, qui purge une peine de 12 ans et un mois de réclusion pour corruption passive et blanchiment au siège de la police fédérale de Curitiba, en sortira pour la première fois depuis sept mois ce mercredi, le temps de son interrogatoire au palais de Justice, situé à cinq kilomètres de là. Une centaine de ses partisans, la plupart vêtus de rouge, étaient rassemblés devant le siège de la police fédérale en début de matinée et la sécurité a été renforcée, a constaté une journaliste de l'AFP.

La manifestation a débuté vers midi (14h GMT), deux heures avant l'heure fixée pour le début de l'interrogatoire. L'ex-président de gauche (2003-2010) doit être interrogé par la juge Gabriela Hardt, désormais chargée de l'enquête anticorruption «Lavage express», en remplacement du juge Sergio Moro qui a accepté le poste de ministre de la Justice du président élu Jair Bolsonaro.

Mis en cause dans plusieurs dossiers

Lula est accusé d'avoir bénéficié de travaux financés par des groupes du BTP entre 2010 et 2014 dans une propriété à Atibaia, dans l'État de São Paulo. Ces travaux auraient été effectués en échange de contrats avec le groupe étatique Petrobras. La défense de Lula assure qu'il est innocent, que la propriété ne lui appartient pas et qu'il est victime d'une cabale politico-judiciaire.

Il avait été condamné par le juge Moro en juillet 2017 pour une autre affaire, portant sur un appartement en bord de mer qu'il aurait reçu pour favoriser l'entreprise de bâtiment OAS. En dehors de ces deux affaires, Lula, 73 ans, est mis en cause par la justice brésilienne dans quatre autres dossiers. Il nie toute culpabilité dans l'ensemble de ces affaires. L'ex-président a reçu mercredi matin la visite de Fernando Haddad, candidat malheureux du Parti des Travailleurs (PT) au second tour de la présidentielle, remportée par Jair Bolsonaro (extrême droite) le 28 octobre.

(L'essentiel/afp)