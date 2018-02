L'hélicoptère d'un ministre s'écrase et fait 13 morts

L'hélicoptère transportait le ministre mexicain de l'Intérieur Alfonso Navarrete et le gouverneur de l'État d'Oaxaca Alejandro Murat, lesquels sont sains et saufs, a tweeté en fin de soirée le président Enrique Peña Nieto. «Malheureusement, plusieurs personnes au sol ont perdu la vie et d'autres sont blessées» a ajouté le chef de l'État, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Selon un bilan révisé à la hausse, 13 personnes sont mortes. «Nous avons récupéré sur place les corps de 12 personnes: 5 femmes, 4 hommes, deux petites filles et un petit garçon. Une autre personne est décédée à l'hôpital de Jamiltepec» et quinze autres ont été blessées, selon les autorités judiciaires de l'État de Oaxaca.

Des images diffusées par la chaîne Televisa montraient l'hélicoptère gisant sur le côté. Selon un reporter de la chaîne présent à bord, l'appareil a chuté après avoir généré un grand nuage de poussière sur le terrain d'atterrissage. L'accident a eu lieu à Pinotepa de San Luis, à environ 600 km au sud de Mexico, au cœur d'une zone frappée quelques heures plus tôt par un séisme de magnitude 7,2 qui n'a fait ni victime ni dégâts majeurs, selon les autorités.

Suman 13 personas muertas tras accidente de helicóptero en Oaxaca https://t.co/GYpEFAmk1d pic.twitter.com/7SrO8vUBhD — FOROtv (@Foro_TV) 17 février 2018

Système d'alertes efficace

Ce séisme, survenu cinq mois après un violent tremblement de terre qui avait tué 369 personnes dans la capitale, a été fortement ressenti à Mexico où il a provoqué la psychose. «La ville fonctionne normalement, les dégâts sont très mineurs» a déclaré le maire de la mégalopole de 20 millions d'habitants, Miguel Angel Mancera, en début de soirée sur Milenio TV. «Jusqu'à présent il n'y a pas de pertes de vies humaines ni de personnes blessées», a précisé de son côté le porte-parole de la présidence, Eduardo Sanchez.

La magnitude de la secousse, survenue à 17h39 heure locale (23h39 GMT), a été évaluée à 7,2 par l'institut américain de géophysique USGS et le service géologique mexicain. Les autorités ont signalé des dommages structurels sur plusieurs immeubles de la ville de Pinotepa de San Luis ainsi qu'à Santiago Jamiltepec dans le même Etat d'Oaxaca. La profondeur de l'hypocentre, à 37 km selon l'USGC, pourrait expliquer en partie pourquoi cette secousse violente n'a finalement eu que peu de conséquences.

Des milliers de personnes sont sorties précipitamment des immeubles de la capitale quand s'est déclenché le système d'alarme, annonciateur d'une secousse imminente, pour rejoindre des places ou des avenues et tenter ainsi d'éviter la possible chute de bâtiments. La capitale est dotée d'un système d'alerte destiné à avertir la population quelques instants avant un séisme. Ce dispositif fonctionne grâce à une centaine de capteurs placés le long de la côte Pacifique, où le risque d'un séisme est le plus grand.

(L'essentiel/AFP)