Une écolière saute sur un croco et sauve sa copine

La presse du Zimbabwe se fait l'écho de l'acte héroïque d'une jeune fille de 11 ans particulièrement courageuse. La semaine dernière, une enfant de 9 ans prénommée Latoya jouait avec des amis dans un cours d'eau près de Hwange, dans l'ouest du pays. Rebecca était en train de sortir de l'eau quand elle a entendu les cris de sa jeune copine, irrémédiablement attirée sous l'eau par une créature.

«Elle criait que quelque chose lui mordait la main. Comme j'étais la plus âgée des sept autres enfants, j'ai ressenti le devoir de la sauver», raconte Rebecca au Sunday News. Sans hésiter, la jeune fille s'est jetée à l'eau et a nagé jusqu'à Latoya, qui peinait à rester à la surface. Il n'a pas fallu longtemps à Rebecca pour réaliser qu'un crocodile avait attrapé sa camarade par une jambe et un bras et qu'il tentait de l'attirer au fond de l'eau.

Elle enfonce ses doigts dans les yeux du croco

Ni une ni deux, l'enfant de 11 ans s'est attaquée au reptile. «Je lui ai sauté dessus et j'ai commencé à le frapper à mains nues avant d'utiliser mes doigts pour les enfoncer dans ses yeux jusqu'à ce qu'il la lâche», témoigne la jeune héroïne. Une fois sa copine libérée, Rebecca a nagé avec elle jusqu'au bord et l'a sortie de l'eau, aidée des autres enfants. «Heureusement, le crocodile ne nous a pas attaquées après avoir lâché Latoya», confie l'écolière. Rebecca n'a pas été blessée lors de son duel avec le crocodile. Son amie, en revanche, a été hospitalisée pour des blessures légères.

«La manière dont Rebecca a réussi à la sauver... Je ne sais pas, mais je remercie Dieu. Latoya se remet bien, elle devrait bientôt sortir de l'hôpital», a confié son père, Fortune Muwani. Selon Steve Chisose, conseiller municipal, les attaques de crocodiles deviennent problématiques dans la région en raison d'un problème d'approvisionnement en eau: les femmes et les enfants sont contraints d'utiliser des sources non protégées, telles que celles infestées par les grands reptiles.

