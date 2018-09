Une vidéo montre un flirt appuyé de Weinstein

Dans cette vidéo publiée mercredi soir, le producteur reçoit la femme d'affaires de 28 ans, Melissa Thompson, dans les bureaux de sa société pour une réunion.

Il verrouille la porte, étreint la jeune femme, flirte ouvertement avec elle puis semble la toucher sous la table au cours d'une conversation suggestive.

Melissa Thompson l'accuse de l'avoir ensuite invitée dans son hôtel et de l'avoir violée. Melissa Thompson est l'une des plaignantes ayant déposé un recours collectif en juin pour viol contre Harvey Weinstein, selon des médias américains.

World exclusive: A woman who alleges she was raped by Harvey Weinstein has revealed a video showing him behaving inappropriately with her. See @hannahtpsky’s full report here: https://t.co/aJJt8EneL1 — Sky News (@SkyNews) 13 septembre 2018

Selon l'avocat de Weinstein, Ben Brafman, avec cette vidéo Mme Thompson cherche à renforcer sa position dans la procédure contre son client. «Il s'agit d'une nouvelle tentative de déshonorer publiquement M. Weinstein dans un but financier et nous n'acceptons pas cela. Les faits ont leur importance», a-t-il réagi auprès de People magazine, démentant tout comportement sexuellement inconvenant. Selon Sky News, la jeune femme s'était rendue, en septembre 2011, dans les locaux de la Weinstein Company dans le but de présenter à l'équipe marketing le nouveau service de vidéos et d'analyse de données de sa start-up. Dans le cadre de cette présentation, elle avait filmé la réunion avec la webcam de son ordinateur.

«Je me sentais constamment prise au piège»

Sur les images, Weinstein entre seul dans la pièce et verrouille la porte, demandant à son personnel de ne pas déranger. Alors que la jeune femme lui tend la main pour se présenter, il la serre dans ses bras, caressant son dos. Après un rapide échange il lui demande: «Est-ce que j'ai le droit de flirter avec toi?», ce à quoi la jeune femme répond: «On verra, un petit peu».

Le producteur fait plusieurs commentaires suggestifs. À certains moments, elle tente de recentrer la conversation, alors qu'à d'autres, elle semble répondre à ses avances. Elle plaisante: «Les données, c'est chaud!». Puis Harvey Weinstein lui répond: «Il fait chaud. Tu es sexy». Un peu plus tard, il lui indique qu'il veut utiliser le service qu'elle propose, puis selon Mélissa Thompson, glisse la main sous la table et lui caresse la jambe. Le producteur susurre: «Laisse moi avoir un petit bout de toi (...) Tu veux continuer encore un peu?». Mélissa Thompson réplique, hésitante: «Un peu... C'est un peu haut, c'est un peu haut».

La jeune femme a expliqué sur Sky News qu'elle ne voulait pas «gâcher la réunion» et tentait de «sauver la face» et «gérer la situation», mais ne pense pas l'avoir encouragé. «Si j'essayais de me battre pour m'éloigner de lui, il se déplaçait alors à un endroit où il pouvait m'enfermer. Je me sentais constamment prise au piège», a-t-elle dit.

(L'essentiel/afp)