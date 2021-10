«Daech veut être plus influent en Asie centrale»

Le Nord de l'Afghanistan abrite au moins 2 000 combattants du groupe jihadiste État islamique, qui a l'ambition de s'étendre en Asie centrale, la zone d'influence de la Russie, a déclaré vendredi Vladimir Poutine. Le président russe a relevé qu'une multitude de groupes «extrémistes et terroristes» sont actifs dans le Nord afghan, y compris l'EI, Al-Qaida et le Mouvement islamique d'Ouzbékistan.

«Selon nos informations, le nombre de combattants de l'EI est d'environ 2 000, leurs chefs préparent des plans pour étendre leur influence dans les pays d'Asie centrale et des régions russes en attisant les conflits éthno-confessionnels et la haine religieuse», a-t-il dit, lors d'un sommet virtuel des pays de la CEI, organisation de pays ex-soviétiques. L'État islamique - Khorasan (EI-K), le groupe islamiste armé le plus radical d'Afghanistan, a revendiqué une série d'attentats destinés à déstabiliser «l'émirat» proclamé par les talibans.

Faciliter le combat contre eux

La Russie s'inquiète de l'escalade des attaques, craignant que toute la région, située sur son flanc sud, puisse être déstabilisée. M. Poutine a exprimé sa préoccupation une première fois cette semaine, relevant que des jihadistes endurcis venus de Syrie et d'Irak arrivaient en Afghanistan. Moscou considère les talibans comme une organisation extrémiste mais entretient néanmoins des relations avec eux depuis de longues années.

Ses émissaires doivent participer à une première réunion internationale en Russie le 20 octobre. Des représentants de la Chine, de l'Iran, du Pakistan et de l'Inde sont également attendus, et l'émissaire du Kremlin Zamir Kaboulov, qui sera à la tête de la délégation russe, a assuré que les États-Unis étaient «invités». Il y sera notamment question des moyens de «normaliser la situation» en Afghanistan, selon le président russe.

La Russie souhaite que les talibans ouvrent leur gouvernement à d'autres forces pour faciliter la réconciliation et le combat contre des groupes comme l'EI.

(L'essentiel/afp)