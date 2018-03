Les sujets fuitent, des millions d'élèves trinquent

Une enquête est en cours pour établir comment les épreuves de mathématiques et d'économie ont pu fuiter sur WhatsApp avant les examens, a souligné jeudi le ministre indien de l'Éducation, Prakash Javadekar. «Je comprends la douleur et la frustration» des lycéens, a-t-il ajouté, alors que ces examens sont cruciaux pour être admis dans les plus prestigieuses universités du pays. «Les criminels qui en sont responsables ne seront pas épargnés. Je suis sûr que la police va bientôt les attraper. Je peux vous assurer que nous allons améliorer le système et le rendre infaillible», a-t-il déclaré devant la presse.

Il s'agit d'un nouveau revers pour le gouvernement indien déjà critiqué pour les fuites de sa base de données Aadhaar, qui contient les données personnelles de plus d'un milliard d'Indien. «2,8 millions d'étudiants repasseront leurs examens ! Est-ce une blague ? Qui est responsable de ce gâchis», a écrit sur son compte Twitter Rahul Gandhi du parti du Congrès (opposition). La tricherie lors des examens est très répandue en Inde, y compris via le versement des pots-de-vin pour acheter les sujets à l'avance, mais il existe des astuces plus élaborées.

En 2015, des centaines de personnes ont été arrêtées dans l'État de Bihar, dans l'est du pays, après avoir escaladé les murs d'écoles pour fournir des antisèches à leurs proches en train de passer l'examen. En mai dernier, une étudiante a été forcée d'enlever en public son soutien-gorge avant un examen afin de démontrer qu'elle n'avait pas caché de notes à l'intérieur.

(L'essentiel/afp)