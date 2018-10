10 millions de dollars pour arrêter un chef de cartel

«Jalisco Nouvelle génération» est l'un des plus puissants et dangereux groupe de narcotrafiquants du Mexique. Il «fait partie des cinq organisations criminelles transnationales les plus dangereuses au monde», a déclaré le ministre de la Justice américaine, Jeff Sessions, lors d'un point-presse. Selon lui, le cartel importe au moins cinq tonnes de cocaïne et cinq tonnes de méthamphétamines aux États-Unis chaque mois. Il «empoisonne et tue des Américains dans tout le pays, vole notre prospérité et notre sécurité», voilà pourquoi le gouvernement offre une récompense de dix millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation de son chef «El Mencho».

Le ministère a également révélé mardi avoir inculpé 44 autres membres du cartel, dont le propre fils du chef, Ruben Oseguera Gonzalez, alias «Menchito», 28 ans, détenu depuis 2015 au Mexique et détenteur d'un passeport américain. Sa femme, Rosalinda Gonzalez Valencia, a été arrêtée en mai au Mexique, où elle est soupçonnée d'avoir administré les avoirs du groupe criminel.

Selon les estimations du gouvernement mexicain, le cartel dirigé par «El Mencho», fondé en 2011, aurait amassé depuis une fortune de 50 milliards de dollars.

(L'essentiel/afp)