Biden remporte l’Arizona et le Wisconsin

Les Etats-clés de l’Arizona et du Wisconsin ont officiellement certifié lundi la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, cimentant encore davantage le succès du démocrate face à Donald Trump, qui n’a toujours pas concédé sa défaite.

«Aujourd’hui, nous avons signé la certification de l’élection de 2020 en Arizona», a tweeté Doug Ducey, le gouverneur républicain de cet État qui a basculé dans le camp démocrate pour la première fois depuis près de 25 ans.

Today, we signed the canvass for the 2020 election in Arizona. I’m grateful to the voters, the county election offices, the county recorders’ offices, & the poll workers across the state for their dedication to the success of our election system. @SecretaryHobbs @GeneralBrnovich pic.twitter.com/vdjhuQosZd