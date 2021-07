Un bateau chargé de migrants disparaît en mer

Au moins 43 personnes sont portées disparues après le naufrage d’un bateau transportant 127 migrants au large de la Tunisie, a annoncé samedi à l’AFP un responsable du Croissant-Rouge tunisien. «84 migrants ont été secourus et 43 autres ont disparu au large de Zarzis», ville du sud-est de la Tunisie, dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré à l’AFP le directeur de l’antenne du Croissant-Rouge à Médenine (sud-est), Mongi Slim. L’embarcation était partie des côtes libyennes, selon des témoignages de rescapés recueillis par l’organisation humanitaire.

#Tunisia: 43 migrants are missing and 84 were rescued after their boat which set off from the port of #Zuwara, #Libya, overturned off #Zarzis, said the head of @CroissantRouge section in #Medenine, adding the rescued are mostly from #Sudan, #Eritrea and #Bangladesh. #TAP_En pic.twitter.com/ipHQmhQ1wA