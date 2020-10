Le petit «surnom» que Melania donnait à Stormy

Stephanie Winston Wolkoff persiste et signe. Après avoir sorti un livre explosif contenant des enregistrements embarrassants pour Melania Trump et la Maison-Blanche, l’ex-amie de la première dame a lâché de nouvelles confidences. Invitée du podcast de Michael Cohen, l’ancien avocat de Donald Trump récemment sorti de prison mais assigné à résidence, la New-yorkaise a publié un nouvel enregistrement d’une de ses conversations avec l’ex-mannequin. Le sujet: Stormy Daniels, l’actrice porno qui affirme avoir eu une liaison avec Trump en 2006.

Le «Guardian» explique que dans cet enregistrement datant de 2018, on peut entendre Melania Trump traiter sa présumée rivale de «prostituée porno». Elle semble contrariée d’apprendre que Stormy Daniels apparaîtra dans le magazine Vogue. «Annie Leibovitz a fait un shooting avec la pute porno, et elle sera dans un des numéros, septembre ou octobre», annonce la première dame à sa confidente. «Qu’est-ce que tu veux dire?» lui répond Stephanie Winston Wolkoff. «Stormy», précise alors Melania Trump.

Drip drip drip. New leaked Melania tapes were just released exclusively on today’s Mea Culpa Podcast with Michael Cohen. Melania calls Stormy Daniels a “porn hooker” and more.



